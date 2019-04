Tottenham innviet sin nye storstue med seier: – Starten på et nytt kapittel

sport

Siden 15. mai 2017 har klubben vært hjemløse i påvente av den nye stadion, som egentlig skulle innvies i midten av september. Etter nærmere to sesonger i eksil på Wembley var det svært gledelig for Nord-London-laget å være tilbake i eget nabolag.

– Det er bare utrolig. For et utrolig stadion. Lydnivået var så høyt. White Hart Lane er vår historie, men den nye stadion … Jeg kan ikke tro det. Å spille her er en utrolig følelse. Det er nokså annerledes enn Wembley. Wembley var ikke hjemmet vårt, sa Son Heung-min til Sky Sports etter kampen.

– Følelsen var utrolig fra starten av. Å vinne var så viktig for oss. I dag viste vi prestisje. Dette er starten på et nytt kapittel. Vi lukker et kapittel og åpner et annet og gir fansen vår en seier, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino

Mulig selvmål

Son Heung-min sørget for å sende vertene i ledelsen ti minutter etter pause.

Christian Eriksen utnyttet Luka Milivojevics balltap og serverte sørkoreaneren, som dro seg innover og skjøt fra 16 meter. Milivojevic forsøkte å rette opp egen feil, men skuddet gikk istedenfor via Palace-kapteinens bein og i mål.

Dermed får serberen muligens æren av å ha scoret det første seriemålet på den nye arenaen, men Roy Hodgsons mannskap skulle gjerne sett at det var i motsatt mål.

Eriksen doblet

Harry Kane fikk en stor sjanse til å doble ledelsen etter 66 minutter, men spissen curlet ballen akkurat over mål.

Istedenfor var det Eriksen som skulle noterte seg for nettkjenning. I sin 200. Premier League-kamp sendte dansken ballen i mål via Patrick van Aanholt fra kort hold. 27-åringen var på rett sted til rett tid da ballen endte på fem meter etter at Harry Kane ikke fikk avsluttet skikkelig.

Christian Benteke var nære med å legge en demper på festen fem minutter før slutt, men belgierens heading gikk like utenfor mål. Like etterpå vartet Hugo Lloris opp med en praktredning da Wilfried Zaha briljerte i Tottenhams boks.

Viktige poeng

På overtid hadde Lucas Moura en gedigen mulighet til å sikre 3-0, men Vicente Guaita vartet opp med en mesterlig redning. Dermed ble Eriksens scoring kampens siste.

Dermed sikret Tottenham en flott åpning av sitt nye stadion med å ta tre viktige poeng i kampen om kommende sesongs mesterligaplasser. Hvittrøyene ligger på 3.-plass ett poeng foran erkerival Arsenal, som har én kamp mindre spilt.

Palace ligger på 13.-plass og har åtte poeng ned til nedrykk med seks gjenstående kamper.

– Vi kan ikke klage på resultatet. De spilte veldig bra. Jeg kan ikke være for skuffet med laget mitt, men det var ingen som ga seg på vårt lag, oppsummerte Palace-manager Hodgson.

