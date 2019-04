Zuccarello tilbake da Dallas gikk til sluttspillet

sport

Nordmannen har vært ute av spill i en drøy måned siden at han brakk armen i debutkampen for sitt nye lag etter at han gikk fra New York Rangers i februar. Tirsdag kveld var han tilbake og i poengform da Dallas tok imot Philadelphia Flyers. Da Jason Dickinson hadde satt inn 1-0 etter halvannet minutt av første periode, gikk det mindre enn tre minutter til det var Zuccarellos tur til å vise seg fram.

Til tross for at nordmannen har hatt minimalt med spilletid siden overgangen, har hjemmepublikummet lært seg å rope taktfast «Zuke!» – som er kallenavnet han er kjent under i NHL. Det gjorde de også da han fikk pucken nesten på høyde med mål helt ute ved vantet på høyresiden. En presis pasning til Esa Lindell, og Stars ledet 2-0. Zuccarello fikk for øvrig drøyt 18 minutter på isen tirsdag.

I andre periode tok vertene innpå, først ved Oskar Lindblom etter et drøyt minutt. Litt over midtveis i perioden utlignet Shayne Gostishbehere. Det hjalp lite når Alexander Radulov og Tyler Pitlick nøytraliserte Flyers' innsats ved å sørge for to nye mål og 4-2-ledelse til pause.

Tredje periode var målløs i drøyt ni minutter, men så slo Dallas til med to mål på ti sekunder. Først Blake Comeau og deretter Alexander Radulov. Dermed var Dallas oppe i 6-2, som også ble sluttresultatet.

Tirsdagens hjemmeseier smaker ekstra godt for Dallas. Med to nye poeng er avstanden ned til Arizona Coyotes så stor at Dallas er sikret en plass i årets sluttspill.

