Tottenham presenterte rekordoverskudd

For mens London-klubben la fram det som skal være verdensrekord i netto overskudd for en fotballklubb i løpet av et år, ble det også opplyst at kostnaden for det nyåpnede Tottenham Hotspur stadium oversteg 1 milliard pund – eller 11,3 milliarder kroner – i juni i fjor.

I påvente av sin nye storstue har Tottenham spilt på nasjonalarenaen Wembley i nesten to sesonger, noe som har vært en medvirkende faktor til det store overskuddet.

Tilskuerkapasiteten på Wembley har nemlig gjort at Tottenham solgte 340.000 flere billetter enn klubben ville hatt mulighet til på gamle White Hart Lane, ifølge nyhetsbyrået TT.

Tottenham har dessuten betydelig lavere lønnsutgifter enn flere av sine største rivaler i Premier League. Den samlede lønnen på 1,17 milliarder kroner i 2017/18-sesongen er for eksempel halvparten av det Manchester United brukte.

Overskuddet på 1,27 milliarder er en tredobling fra året før, da Spurs gikk i pluss med 405 millioner kroner etter skatt.

