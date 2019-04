Usikkert om Skiforbundet fortsetter med fluortester

sport

– Vi oppfatter at vi har utført oppdraget som vi ble enige med kretsene om å gjennomføre etter vedtaket på høstmøtet i fjor, og vi har også kommunisert resultatene ut til klubbene som avtalt. Nå skal vi la faginstansen NILU (Norsk institutt for luftforskning) oppsummere, og i lag skal vi forberede oss til vårmøtet. Der møter vi kretsene på ny, og da må vi bli enige om hvordan vi skal jobbe videre. Vi må bli enige om det er slik vi skal fortsette, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til NTB.

Han har vært en travel mann i det siste etter at resultatene fra de første testene ble gjort kjent.

– Hva er ditt råd til vårmøtet?

– Jeg sitter fortsatt og mottar tilbakemeldinger fra dem som er testet, og jeg vil ikke forskuttere noe verken i den ene eller andre retningen.

Forbud

Det var under fjorårets høstmøte på Helsfyr i Oslo at ble det innført fluorforbud i langrenn i klassene opp til 16 år. Forbudet gjaldt alle glidprodukter som inneholdt fluor.

Samtidig ble det kommunisert at det ville bli gjennomført tester i vilkårlige renn. Disse ble gjennomført i årets Hovedlandsrenn og i Ungdomsbirken. De som blir tatt for juks, blir ikke straffet.

Resultatene fra førstnevnte var nedslående. 25 prosent av stikkprøvene havnet i rød sone. De viste «sterke indikasjoner» på at de ble benyttet fluorholdige produkter. 25 prosent av testene havnet i gul sone, som ga «indikasjoner» på det. Tallene fra Ungdomsbirken var ikke like dramatiske.

Trygg

I Norges Skiforbund tar man tallene på alvor, men tror ikke at det faktiske jukset er like stort som testene antyder.

– Vi føler oss trygg på at ikke 50 prosent bevisst har jukset. Det er helt sikkert noen som har brukt fluorprodukter, men ikke alle. Det er første gang det er blitt gjennomført slike tester, og det er mulig at det kan bli utslag uten at det bevisst er brukt fluor. Det kan være at det blir utslag av en forurenset børste eller noe annet som vi ikke er klar over. Det er kommet gode innspill på mulige feilkilder. Tilbakemeldingene jeg har fått fra flere hold gjør oss sikre på at på langt nær alle som har havnet i rød eller sone, har jukset bevisst, sier Skogstad.

Det var VG som avslørte testresultatene. I etterkant har mange foreldre, trenere og skiklubber reagert mot Norges Skiforbund for det de mener er mistenkeliggjøring og påstander om juks som ikke har foregått, skriver Aftenposten. Skiforbundet har tatt selvkritikk på at klubbene ikke fikk vite resultatet av testene før de ble offentlig kjent.

