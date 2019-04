Rose om rasismen i fotballen: – Ser fram til karrieren er over

sport

– Jeg har fått nok. Jeg har trolig fem-seks år igjen av fotballkarrieren, og jeg ser fram til å kunne vende den ryggen når jeg nå ser hva som skjer, sier Rose.

28-åringen er ikke nådig i kritikken av fotballens ledere, som han mener gjør altfor lite for å få bukt med diskriminering i sporten. Han sammenligner nivået på bøter mot klubber og land med hva han «bruker på byen på en kveld».

– Det er en farse, sier Tottenham-spilleren.

Rose og hans lagkamerater fikk rasistiske tilrop da England spilte mot Montenegro i Podgorica i mars. England vant kampen 5-1, og Raheem Sterling feiret et av målene med å legge hendene over ørene foran den hatefulle skaren av hjemmefans. Sterling tvitret senere:

– Den beste måten å stilne haterne (og, ja, jeg mener rasister), skrev han.

Tidligere i uken ble Juventus-spiller Moise Kean utsatt for rasistiske tilrop fra Cagliari-supportere. Dette og andre tilfeller har fått det europeiske fotballforbundet UEFA til å reagere. President Aleksander Ceferin har tatt til orde for at dommere må avblåse kamper dersom spillere på banen blir utsatt for rasisme og diskriminering.

– I det øyeblikket en kamp blir stoppet, eller kanskje ikke spilt, så tror jeg 90 prosent av de normale på en stadion vil fordømme idiotene.

– Vi lever i 2019, ikke for hundre år siden. Vi vil snakke med dommerne igjen, og si at de må være selvsikre og ikke være engstelige for å reagere, sa UEFA-presidenten.

