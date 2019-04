Jesus frelste City, klar for FA-cupfinale

sport

Dermed lever klubbens muligheter til å vinne fire titler denne sesongen. Ligacupen er allerede inne. City er med i gullkampen i serien mot Liverpool og møter Tottenham i Champions League-semifinalen med første kamp om få dager.

BBCs studioekspert Alan Shearer kalte kampen «svak».

– Det var to øyeblikk av kvalitet i denne kampen. Resten var av dårlig klasse. Brighton manglet det lille ekstra for å straffe City på deres dårlige dag. Et noe bedre lag enn Brighton ville definitivt ha stilt City flere vriene spørsmål, sa han.

Jesus ble matchvinner på Wembley foran vel 71.000 tilskuere. Målet kom allerede etter fire minutter. Brasilianeren kastet seg fram på et innlegg og headet ballen inn. Dermed fikk storfavoritten en start som ikke kunne vært bestilt bedre.

Prøvde

Mange trodde det var begynnelsen på en utklassing, men Brighton klarte seg godt og var med svært lenge selv om City hadde et solid grep om det aller meste. Brighton kastet folk framover i sluttminuttene da laget ikke hadde noe å tape, men det ga ikke uttelling tross noen halvsjanser.

Brighton ropte på straffe etter 89 minutter, men fikk ikke ja fra dommeren.

Raheem Sterling spilte hele kampen for City. Han hadde betalt billetter for 550 skoleelever fra sin tidligere skole i London og fikk dermed ekstra støtte fra tribunen.

– Brighton var briljante i dag. De holdt seg inne i kampen og ga oss problemer på dødballer, men vi viste moral og holdt stand. Nå har vi noen store kamper i vente, sa Sterling ifølge BBC.

Watford og Wolverhampton møtes i den andre semifinalen. Den spilles også på Wembley og går søndag. Finalen spilles 18. mai, og også den er lagt til Wembley.

