Sjakk-Carlsen berget rekken uten tap: – Måtte bare holde meg flytende

Dermed er Carlsen oppe i 47 strake partier uten tap i klassisk sjakk. Forrige smell kom så langt tilbake som 31. juli i fjor. Det er hans klart lengste rekke som ubeseiret i karrieren.

Men lørdag så den en stund ut til å kunne ryke. Med hvite brikker satte Ding den norske verdensmesteren på store prøver, særlig i sluttspillet. Carlsen greide likevel, som så ofte før, å holde stand.

Han utnyttet litt unøyaktig spill fra Ding da han berget remis etter 39 trekk. De tok hverandre i hånden like før tidskontrollen.

– Jeg havnet i en tøff posisjon etter åpningen, og jeg vet ikke hva som gikk galt. Jeg måtte bare prøve å holde meg flytende, sa Carlsen under den påfølgende pressekonferansen.

Nødbrems

Han la til at han var spesielt fornøyd med tårnflyttingen han gjorde i det 23. trekket. Carlsen erkjente at det ikke så pent ut da han senere i partiet havnet under med én bonde.

– Jeg måtte gå for en brå avslutning, men jeg kunne heller ikke se hva han (Ding) kunne gjøre på det tidspunktet.

Carlsen har et godt stykke igjen før han er i nærheten av Dings rekke på hele 100 partier på rad i langsjakk uten tap. Kineseren greide den milepælen mellom august 2017 og november 2018. Fasiten lød på 29 seirer og 71 remis.

Leder

Fire av Carlsens seks partier i årets Shamkir Chess har endt med poengdeling. Han leder turneringen i Aserbajdsjan med fire av seks mulige poeng.

Ti spillere deltar i Shamkir Chess, og hver av dem skal gjennom ni partier. Carlsen har vunnet turneringen tre ganger tidligere, senest i fjor. Han vant også i 2014 og 2015.

(©NTB)