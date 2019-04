Zuccarello ble spart da Dallas tapte

sport

Den norske NHL-stjernen ble i likhet med flere andre viktige spillere spart da sluttspillklare Stars måtte gå poengløs av isen for første gang på seks kamper. Kaptein Jamie Benn, keeper Ben Bishop og backen Roman Polak satt også hjemme i Dallas.

Likevel var laget bekymringsfullt sjanseløst mot Blackhawks, som er ute av sluttspilldansen.

– Jeg liker ikke måten vi spilte. Vi slurvet, og vi prøvde å spille «pen» hockey, som ikke er vår måte, sa trener Jim Montgomery ifølge klubbens nettsted.

Inntil fredag duellerte Stars med New York Islanders om Jennings-trofeet, som går til laget med færrest baklengsmål i grunnserien. Braktapet i Chicago avgjorde på langt nær den duellen. Stars har 202, Islanders 196 før sesongavslutningen natt til søndag norsk tid.

Fire mulige motstandere

Med seier ville Stars sikret 7.-seeding i sluttspillet, men tapet gjør at Colorado fortsatt har sjansen til å gå forbi. Før lørdagens kamper er det fire mulige motstandere i første sluttspillrunde.

Bare ett poeng skiller Nashville Predators, Winnipeg Jets og St. Louis Blues i kamp om seieren i Central-avdelingen. Vinneren av den avdelingen blir motstander for det 7.-seedede laget.

Faller Stars til 8.-plass, venter Calgary Flames som for lengst er vinner av Pacific-avdelingen.

Star går til lørdagens hjemmekamp mot Minnesota Wild med revansjlyst og sulten på å gå inn i sluttspillet med en god følelse.

Såret stolthet

– Vi ser på oss som et godt defensivt lag og er stolte av det, så det var ingen god følelse å slippe inn seks mål i Chicago, sier Jason Spezza.

Laget lå under 0-5 fredag før Joel L'Esperance scoret trøstemålet i siste periode. Patrick Kane scoret to ganger for hjemmelaget og er oppe i 44 for sesongen.

Zuccarello gjorde tirsdag comeback etter at han i februar brakk armen i debutkampen for Stars. Han leverte en assist da laget sikret sluttspillplassen med seier over Philadelphia Flyers.

Columbus Blue Jackets løste fredag sluttspillbillett som 16. og siste lag, med 3-2-seier etter straffeslag mot Zuccarellos tidligere klubb New York Rangers. Selv om alle sluttspilldeltakerne er klare, er det fortsatt uklart hvem som møter hvem. Det avgjøres i den siste runden. Alle lag unntatt Anaheim Ducks skal i aksjon lørdag.

