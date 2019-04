U23-landslaget i fotball imponerer i La Manga

sport

Vilde Hasund ble matchvinner fem minutter før slutt, med sitt annet mål i kampen. Norge tok ledelsen to ganger i første omgang, ved Hasund og Meryll Abrahamsen, men England utlignet begge ganger.

England måtte avslutte med ti spillere etter at Jess Carter ble utvist et kvarter før slutt, og Hasund benyttet anledningen til å avgjøre kampen.

– Vi er fornøyde med det som skjer her nede. Jeg byttet stort sett hele laget, så alle får prøvd seg. Vi brukte en gjeng som er ganske urutinert på dette nivået, men så leverer de som de gjorde. Det gjør meg veldig glad og veldig stolt, sa landslagstrener Alexander Straus til fotball.no.

Han sa at England startet best, og at Norge måtte gjøre endringer i presspillet for å stå imot.

– Ti minutter ut i 2. omgang tok vi kontroll over kampen. Vi holdt på ballen og spilte mye etablert angrep. Vi hadde identifisert på forhånd at England har et veldig aggressivt press. Da handlet det om å spille av førstepresset deres, og da fikk vi stor plass. Det gjorde vi eksepsjonelt, sa Straus.

– Så ble det en utvisning etter to kjappe gule kort som så helt greie ut. Mot slutten satte vi opp en to-mot-en-situasjon hvor vi spilte oss gjennom på høyresiden og slo inn til Vilde, som scoret på volley.

Fredag scoret Kristine Leine og Marti Bratberg Lund (straffe) i 2-1-seieren over Italia, som ble utklasset i første omgang. Tirsdag avsluttes turneringen med kamp mot Frankrike.

