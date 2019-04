sport

Ett poeng på to kamper forteller det meste om at det har kladdet for RBK-mannskapet til Eirik Horneland i sesonginnledningen. 0-2-tapet for Bodø/Glimt i serieåpningen var intet blaff.

Hjemmedebuten ble en tilsvarende tam affære for de hvite og svarte. Med unntak av siste halvdel av 1. omgang var det bortelaget fra Telemark som var det beste laget.

– Jeg synes vi er så dårlige. Jeg tror ikke vi har en avslutning i annen omgang. Vi er pinlig unøyaktige med ballen, og vi gjør det helt sjukt komfortabelt å være Odd. Vi ble springende mellom som ville høns. Det er totalt meningsløst sånn vi opptrer. Vi må ta oss sammen, sa RBK-målscorer Pål André Helland til MAX.

Han nølte ikke med å kalle eget lags opptreden flau.

– Uansett hvem vi møter i Norge på Lerkendal, skal vi dominere. Det gjør vi ikke i dag, sa Helland.

Odd-trener Dag Eilev Fagermo var langt blidere og var tydelig på at laget hans leverte en meget god kamp. Fire poeng etter to kamper er fasiten for skiensklubben.

– Jeg tror vi skal ha beina på jorda i Odd etter fire poeng mot Brann og Rosenborg. Motstanden har tross alt ikke vært all verden. Vi får tøffere kamper nå mot Kristiansund og Viking, sa han til MAX.

Ikke patent

Odd gikk ut i hundre i 2. omgang på Lerkendal og var langt skarpere enn RBK. Det var ikke ufortjent da utligningen til 1–1 kom ni minutter ut i omgangen.

Vebjørn Hoff hadde vært nær etter et hjørnespark tidligere i omgangen, men skuddet strøk utenfor.

Ikke lenge etter satt den for Odd. Espen Ruud serverte ballen til Torgeir Børven via en rosenborger, og målsniken Børven satte ballen upresset i mål til 1–1 fra kort hold bak en sjanseløs Rosenborg-keeper André Hansen.

Børven var også svært scoring kvarteret senere, men ballen strøk seg så vidt utenfor borteste kryss.

Rosenborg-forsvaret var langt fra patent.

Odd best

Odd var også best i starten av kampen og hadde den første store sjansen. Elbasan Rashani, som også var innom Rosenborg i 2016/2017-sesongen med tre mål på 27 kamper, raidet opp på høyresiden og fant etter en umarkert Sander Svendsen på motsatt. Svendsens avslutning ble blokkert i siste liten av RBKs kaptein Tore Reginiussen.

Odd var skumle på kontringer i første omgang, og spesielt var Rosenborg sårbare på venstrekanten.

RBK tok over banespillet etter rundt 20 minutters spill, og etter hvert lå det et mål i lufta. Rett før pause ladet Pål André Helland venstrefoten, og skuddet fra drøyt 20 meter rett i nota uten at Odds keeper Sondre Rossbach nådde fram til ballen. Det burde han kanskje ha gjort.

Bendtner på benken

Rosenborg skapte ingen målsjanser etter pause, og det er langt igjen før det lukter svidd av mannskapet til Eirik Horneland. Nicklas Bendtner startet på benken og kom ikke på banen før det gjensto drøye ti minutter, og heller ikke denne gangen var Anders Trondsen og Samuel Adegbenro aktuelle for spill.

Trondsen kan være tilbake til kampen mot Stabæk kommende helg.

Odds fire poeng plasserer dem på 4.-plass på tabellen som nest best av lagene med fire poeng. Viking og Bodø/Glimt er begge ubeseiret og ligger på toppen etter to spilte serierunder.

(©NTB)