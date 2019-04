Sverige kan få oppfylt drømmen om vinter-OL

sport

Fire dager etter at Milano og Cortina d'Ampezzo fikk statsgaranti fra Italias regjering gjorde den svenske regjeringen det samme. Dermed blir det en svensk-italiensk kamp om å få arrangere vinterlekene og Paralympics om sju år.

Sverige har aldri tidligere arrangert vinter-OL, men var vert for sommer-OL i 1912. Dersom Stockholm vinner fram med sin søknad, blir OL arrangert med alpint i Åre, hopp og kombinert i Falun og bob og aking i latviske Sigulda. Langrenn skal arrangeres i nærheten av Stockholm.

– Det hadde vært fantastisk for Sverige om det ble olympiske leker her, sier den svenske idrettsministeren Amanda Lind til TV4.

– Vi er glade. Disse lekene kommer ikke til å ramme skattebetalerne, men tvert imot tilføre dem noe, sier Peter Reinebo, lederen i Sveriges OL-komité.

Ifølge svenske medier er budsjettet for lekene på 13 milliarder svenske kroner, som tilsvarer 12 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Tidkrevende

Det har tatt tid for de svenske OL-pådriverne å skaffe politisk støtte til en søknad. Først i januar i år ble det besluttet å søke, og før den tid hadde de fått nei flere ganger.

Bakgrunnen for at politikerne snudde, var at IOC åpnet for et helt nytt konsept i avviklingen av OL. Vertsbyene skal ikke lenger stå som formelle arrangører og behøver heller ikke å gi økonomisk garanti. Eneste krav til Stockholm by var å få leie arenaer og benytte offentlige rom som gater og torg. Det skal i stor utstrekning benyttes eksisterende anlegg og i så liten grad som mulig bygges nytt og dyrt.

Norges Idrettsforbund har støttet en svensk søknad helt siden det ble avklart at Norge ikke søkte om vinterlekene i 2022.

– Dette er supert! Dette viser at Sverige har lyst til å arrangere OL og Paralympics. De har fått med seg myndighetene, næringslivet og mediene. Det er godt jobbet, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

Også hoppsjef Clas Brede Bråthen gleder seg over nyheten.

– Vi har i mange år oppfordret Sverige til å ta på seg flere internasjonale arrangementer. Dersom OL i Sverige blir en realitet, må de bygge opp erfaring. Da kan det være en fin start å begynne med å arrangere verdenscuprenn for kvinner, sier Bråthen.

Forbannet

Tvedt er imponert over jobben svenskene har lagt ned.

– De har fått jobbet i det stille og i fred, og de framstår som en nasjon som ønsker å arrangere OL. Dette betyr at de fortsatt er med i kampen. Vi har sagt at vi støtter Sverige, og så gjenstår det å se hva IOC-medlemmene bestemmer seg for, sier Tvedt.

Sverige ønsket seg også vinter-OL i Åre og Östersund i 1994, men tapte for Norge og Lillehammer. Den gangen var svenskene skuffet og forbannet.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) skal i slutten av juni beslutte hvem som får arrangere vinter-OL i 2026.

