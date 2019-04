2000 i odds på grønn jakke til Hovland

sport

Hovland, som studerer ved Oklahoma State-universitetet og fortsatt er amatør, er kvalifisert for storturneringen fordi han vant USAs amatørmesterskap i fjor. De neste dagene konkurrerer han med de ypperste proffspillerne i verden.

Det er derfor ikke rart at han levnes få sjanser, men det ville ikke være første gang den regjerende amerikanske amatørmesteren vinner US Masters i sin majordebut. Tiger Woods gjorde det i 1997, noen måneder før Hovland ble født.

Golflegenden Woods stiller også i årets US Masters, og bookmakerne gir 15 i odds på at han vinner turneringen. Det ville i så fall være hans første seier i en majorturnering siden 2008, men ifølge nyhetsbyrået AP har en bookmaker i Las Vegas tatt imot et spill på 85.000 dollar (720.000 kroner) på Woods.

Vinner han, utløser det en gevinst på 10,8 millioner kroner. Var det samme beløpet satt på Hovland, og han vant turneringen, ville utbetalingen blitt svimlende 1,44 milliarder kroner.

Favoritt i bookmakernes øyne er Rory McIlroy (8 i odds), fulgt av Dustin Johnson (11), Woods og Justin Rose (15).

Interessen for turneringen i Augusta er enorm, og AP skriver at billetter til onsdagens treningsrunde omsettes for over 20.000 kroner på nettsteder som StubHub og Vivid Seats.

Selve turneringen starter torsdag.

(©NTB)