Bøter for homohets i dansk fotball

Det er første gang homofobi fører til straffereaksjoner i dansk fotball. Bøtene, som ble ilagt av dansk fotballs disiplinærinstans, tilsvarer 32.500 norske kroner.

– Vi har skrevet inn i våre lover at det er nulltoleranse overfor homofobi, og vi er glade for at det nå sendes et klart signal om at det får konsekvenser om reglene ikke overholdes, sier Danmarks fotballpresident Jesper Møller.

Disiplinærinstansen gjør det klart at man vil skjerpe straffene dersom homohetsen fortsetter.

– Om problemet viser seg å eskalere, vil vi se på om sanksjonsnivået og bøtenes størrelse er passende. Det har klubbene fått beskjed om, sier instansens leder Jens Hjortskov.

Hetsen var grovest i helgens kamp mellom OB og FC København, men disiplinærinstansen vurderte det som en formildende omstendighet at Fischer gestikulerte mot hjemmetilhengerne og dermed provoserte dem. Det får Fischer til å reagere.

– Det er ikke mitt bord å vurdere om dommen er riktig eller straffen rimelig, men det er komplett tåpelig å påstå at jeg har medansvar for de homofobiske tilropene. Jeg har opplevd det samme i Odense før, og det skjedde igjen søndag. Jeg synes det er katastrofalt å neglisjere problemet ved å skrive dette inn i dommen, sier han i en kommentar.

Søndag er det rivaloppgjør mellom Brøndby og FC København, og da kan man få en indikasjon på om den omfattende debatten rundt tribunehomofobi og fredagens sanksjoner har hatt ønsket effekt.

