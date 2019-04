Isene klarte VM-kravet med kjempekast

sport

Den oppsiktsvekkende prestasjonen klarte Isene under et kaststevne i Albufeira på den portugisiske sørkysten. Han hadde fra før en personlig rekord på 63,30. Fredag kastet han over den lengden fire ganger: 67,78, 67,72, 64,15 og 65,79, opplyser Norges Friidrettsforbund.

– Alt har gått på skinner i år, men ja, jeg er litt sjokkert over å være best i verden, sier Isene til friidrett.no.

Hans beste kast fredag er verdens lengste kast i år med 21 centimeters margin. Bare to nordmenn, Knut Hjeltnes (69,92) og Svein Inge Valvik (68,00), har kastet lenger enn Isenes 67,78.

Over 68 meter i oppvarmingen

– I etterkant har jeg fått høre at jeg kastet 68,07 i mitt siste oppvarmingskast. Så det er mer å gå på selv om dette er litt vilt, sier Isene selv.

24-åringen kommer fra Lier i Buskerud og representerer drammensklubben Sturla. Han tok seg til EM-finale i Berlin i fjor, men der endte han på 11.-plass med bare 59,56 som beste kast.

Med fredagens innsats er han klar for høstens friidretts-VM, som arrangeres i Qatar fra 28. september til 6. oktober. VM-kravet er 65 meter.

– Et kjempeboost for resten av sesongen og et bevis på at det er mulig å oppnå gode og rene resultater, sier Thomas Rosvold, som er kastansvarlig i Norges Friidrettsforbund.

(©NTB)