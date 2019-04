Sagosen utålmodig, vil ha OL-billett i EM

sport

Torsdag endte kampen i Arendal med norsk 35-26-seier.

– Det er det største du kan være med å spille som håndballspiller i og med at det bare skjer hvert fjerde år. Det er et ganske lukrativt selskap, sier Sagosen til NTB om OL.

Håndballgutta ligger bra an. Andreplassen i VM i januar gjør dem toppseedet i kvalifiseringen. Der møter Norge lag nummer sju fra VM og to antatt klart svakere nasjoner. De to beste fra kvalifiseringsgruppene får OL-plass.

– Jeg håper og tror vi er gode nok til å være sikret OL-spill før en eventuell kvalifisering og at vi klare det i EM neste år, sier Sagosen.

Vinner Norge EM eller taper finalen for verdensmester Danmark, betyr det direkteplass i Tokyo.

Traff ikke

Håndballjentene rotet det til i EM og må prestere i VM og ta gull for å gå rett til OL. Plass to og til og med sju i verdensmesterskapet i Japan i desember, gir kvalifisering i tregrupper som hos gutta.

Mulighetene er store for at Norge har med to håndballag til Tokyo i juli og august neste år.

Norges håndballherrer har ikke spilt OL siden 1972-lekene i München. Det var da Vest-Tyskland kastet innpå en ekstra utespiller i sluttfasen av en kamp mot Norge og sikret seieren mye på grunn av det.

(©NTB)