Myhrhaug Kristiansen sikret Norges første trepoenger i FIFA eNations Cup

Myhrhaug Kristiansen (17) og Rasmussen (21) har havnet i en knalltøff gruppe mot Argentina, Brasil, Sverige og Tyskland i sin første FIFA eNations Cup.

Norge åpnet mot Tyskland der Kristiansen spilte 1-1 mot sin motstander på Playstation, mens Rasmussen tapte 0-2 i sin kamp på Xbox. Tap ble det også for den norske duoen i samkampen mot tyskerne.

Lagene møtes til én kamp på Playstation, én kamp på Xbox og én kamp to mot to på en konsoll lagene blir enige om.

Mot Sverige sørget Kristiansen for Norges første trepoenger i turneringen med sin 2-1-seier, mens Rasmussen gikk på nok ett tap etter et sent svensk vinnermål. I to mot to-kampen endte det uavgjort 2-2.

Neste motstander for Myhrhaug Kristiansen og Rasmussen er gruppeleder Argentina. Argentinerne har 18 poeng etter ni spilte kamper.

Brasil og Tyskland følger bak Argentina med henholdsvis tolv og ti poeng etter seks spilte kamper, mens Sverige har sju poeng etter ni kamper. Norge ligger foreløpig sist med fem poeng etter seks kamper.

20 lag deltar i FIFA eNations Cup, og de er delt inn i fire grupper. To lag fra hver gruppe går videre til kvartfinalen.

