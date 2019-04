Bodø/Glimt fosser videre med seier over Molde

sport

En corner og et frispark fra Amor Layouni ga to mål for Bodø/Glimt i første omgang. De gulkledde hindret Molde i å komme tilbake i kampen, og med et selvmål fra MFK-forsvarer Martin Bjørnbak så det ut til å være kjørt.

Med sju minutter igjen reduserte Ohi Omoijuanfo på straffe og tente et lite Molde-håp. Tre minutter senere assisterte samme mann til Leke James, som satte inn 2-3. Flere mål ble det ikke, og Bodø/Glimt innkasserte sesongens tredje seier.

Med det innehar de 2-.plassen, kun bak Viking på målforskjell.

– Totalen er en veldig solid prestasjon som overhodet ikke burde ha blitt spennende i dag, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til NTB etter kampen.

Dødball-problem

Han vil ikke snakke om de to målene som kom imot i sluttminuttene.

– Akkurat i dag kommer jeg ikke til å bruke så mye tid på det. Det blir spennende, men vi håndterer det. Da gleder vi oss over det, så bruker vi ikke tid på de to målene. Vi vinner 3-2 og vi vinner fortjent, og det aller meste vi har gjort er en kjempeprestasjon, sa han.

Kollega og Molde-trener Erling Moe var slettes ikke fornøyd med sitt lag.

– Det ser man på resultatet at det er vi ikke fornøyd med. Vi er ikke fornøyd med prestasjonen heller. Vi er for lite gjennombruddshissige og spiller på oss for mange brudd når vi holder på å bygge opp, sa han til NTB.

Han mislikte å se spillerne sine slippe inn to dødballmål.

– I dag var det et problem. Det er heller ikke bra, og er den typen ting som gjør at vi ikke er fornøyde når kampen er ferdig. Det er sånne ting vi skal unngå å få imot oss, og i dag får vi to og da er vi langt ifra fornøyd med det.

Drømmeåpning

De gulkledde har fått en drømmeåpning på Eliteserien. Etter en god sesongoppkjøring slo de Rosenborg 2-0 på hjemmebane, før de knep 5-4-seier mot Mjøndalen på overtid helgen etter. Med søndagens seier ligger Kjetil Knutsens menn på toppen av tabellen etter tre kamper.

Hjemmelaget var farlig frampå flere ganger i åpningen, og 20 minutter var gått da Ulrik Saltnes headet inn ledelsen på en corner fra Layouni.

Drøye kvarteret senere stilte Layouni seg opp for å ta frispark fra venstre. Han curlet inn og Molde-keeper Andreas Linde ble lurt og måtte gi retur. Der var debutant Vegard Bergan og kunne enkelt doble ledelsen med et hodestøt fra fire meter.

Bodøværingene gikk fullt fortjent i garderoben med 2-0.

– Deilig start for min del. Det er bra energi hos oss og vi gjør det vi er enige om, sa Bergan til Eurosport i pausen.

Kunne scoret flere

Etter hvilen måtte Molde framover, men Bodø/Glimt spilte med stor ro og selvtillit. Snaue 20 minutter før full tid svingte Erlend Dahl Reitan kula fram mot mål. Geir Herrem gikk opp i duell med Moldes Martin Bjørnbak og keeper Andreas Linde. Herrem bommet og ballen traff Bjørnbak, som var uheldig og scoret feil vei.

Like etterpå kunne det stått både 4-0 og 5-0, men skuddene fra Philip Zinckernagel og Vegard Leikvoll Moberg gikk i treverket.

I stedet skulle Molde øyne et lite håp da Ohi reduserte til 1-3 på straffe med sju minutter igjen. Kun tre minutter senere ble håpet enda større da samme mann assisterte til James, som prikket inn 2-3.

Bodø/Glimt holdt unna og sendte Molde hjem med årets første tap. Moldenserne ligger på 3.-plass, to poeng bak kveldens motstander.

