Casper Ruud tok andreplass i ATP-turneringen i Houston

sport

Dette var Ruuds første finale i en ATP-turnering noensinne. Han hadde muligheten til å bli første nordmann i historien til å vinne på dette nivået.

Ruud er nummer 95 på verdensrankingen, mens motstander Garin er i skrivende stund er på 73.-plass.

Ruud fikk ingen god start på kampen. Han havnet under både 1-3 og 2-4 etter at chileneren brøt Ruuds serve. I semifinalen viste nordmann voldsom karakter da han snudde et tøft utgangspunkt og vant det første settet. Det gjorde han også i finalen.

Ruud vendte 2-4 til 5-4, før Garin slo tilbake og utlignet til 5-5. Spillerne tok dermed ett game hver og settet gikk til tie break. Der var nordmannen for svak, tapte 4-7 og havnet ett sett i bakleksa etter 57 minutters spill.

Også i det andre settet startet det trått. Garin tok fort ledelsen 1-0 og hadde tre breakballer på Ruud til å gå opp til 2-0. Men nordmann slo tilbake og reddet 1-1.

Chileneren gikk opp i 2-1, før Ruud utlignet til 2-2 etter et intenst game. Nordmannen fulgte opp med å bryte motstanderens serve og deretter gå opp til 4-2. Garin slo tilbake, før Ruud igjen økte til to games ledelse og 5-3. Chileneren reduserte, før Ruud tok vare på settball og utlignet til 1-1.

I det siste settet klarte nordmannen i henge med chileneren til 2-2, men så økte Garin helt til 5-2. Ruud gikk mot slutten av settet opp til 3-5.

Ruud vil mandag gjør et voldsomt byks på den ferske verdensrankingen. Han kommer til å plassere seg blant de 70 beste spillerne i verden, en kraftig forbedring av Ruuds tidligere bestenotering som var 94.-plass.

Ruud og Garin har møtte hverandre nettopp i en annen turnering. Chileneren slo nordmannen 6-4, 6-4 i semifinalen i ATP-turneringen i São Paulo i starten av mars.

(©NTB)