Coman-dobbel da Bayern tok tilbake tabelltoppen

Kantspilleren sendte gjestene fra München i ledelsen etter 15 minutter. Like før pause doblet samme mann til 2-0.

Tidligere i uken fikk den 22 år gamle franskmannen mye oppmerksomhet, men da av helt andre årsaker. Torsdag havnet han i håndgemeng med stjernespiss Robert Lewandowski. Det førte til store oppslag.

Det så ikke ut til å påvirke Coman. Etter at Dortmund vant lørdag, trengte Bayern seier i Düsseldorf. Serge Gnabry sikret langt på vei det med sin 3-0-scoring etter 55 minutter. Hjemmelaget skapte et ørlite håp da de reduserte til 1-3 minutter før slutt, men på overtid var all tvil borte da Leon Goretzka satte inn 4-1.

Dermed leder Bayern München tysk Bundesliga ett poeng foran Dortmund når fem kamper gjenstår.

For «norske» Hertha Berling ble det nok en nedtur søndag. De tapte 0-2 borte mot Hoffenheim. Laget fra hovedstaden er i skrekkelig form og har fem strake tap i ligaen. I samme periode har keeper Rune Almenning Jarstein sluppet inn 14 mål. Også Per Ciljan Skjelbred spilte for Hertha søndag.

