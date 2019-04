Hovland ble beste US Masters-amatør på 58 år

sport

Tidvis sto Hovland for svært imponerende spill da han avsluttet sitt Masters-eventyr med en delt 32.-plass i Augusta søndag. 21-åringen fikk fem birdier på veien mot en 71-runde, som er ett slag under par.

Det er samme utfall som han fikk både fredag og lørdag. Hovland spilt på par da han torsdag, som tidenes første nordmann, gikk i gang med den prestisjetunge majorturneringen.

Dermed stoppet han totalt på tre slag under par. Med det ble han den beste amatørspilleren i US Masters siden 1961, skriver Norsk Golf. Den gang greide Charles Coe -7 da han ble toer etter fire runder.

Har mer inne

Hovland har framstått helt uten frykt i majordebuten. Det har imponert mange, men selv var han bare halvfornøyd med egen innsats i helgen.

– Jeg føler at jeg ikke har kommet hit med mitt beste, men så klarer jeg å komme meg rundt, da. Med en gang jeg har en bra dag, så blir det en lav score. Nei, det er mye positivt å ta ut fra den uka her, sa Hovland til Norsk Golf etter avslutningsrunden.

Hovland gikk søndagens fire første hull på par før han innkasserte den første birdien. To hull senere kom det en ny.

Oklahoma State-studenten pådro seg fire bogeyer søndag. Som under både første og tredje runde måtte han tåle en sur avslutning på siste hull.

Tiger-seier

Hovland kvalifiserte seg for US Masters fordi han i fjor vant USAs amatørmesterskap. Han er også klar for majorturneringene US Open og British Open senere denne sesongen.

I toppen kunne til slutt golflegenden Tiger Woods juble for sin første majortittel siden 2008. Amerikaneren vant ett slag foran Dustin Johnson, Brooks Koepka og Xander Schauffele.

Søndagens runde i Augusta ble for øvrig framskutt med flere timer på grunn av forventet uvær.

