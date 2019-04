Knusende tap utsatte PSG-gullet igjen

sport

I søndagens oppgjør ble Thomas Tuchels menn regelrett avkledd i store deler av kampen. Selv med et sterkt lag slapp de inn flere mål enn de har gjort siden desember 2000 mot fransk motstand, ifølge Opta.

Nicolas Pépé var toneangivende med to målgivende pasninger og ett mål. 23-åringen står med imponerende 19 mål og 11 assist på 32 kamper denne sesongen.

Overkjøring

PSG fikk en verst tenkelig start da Thomas Meunier satte ballen i eget nett allerede etter seks minutter. Like etter sørget Juan Bernat for balanse i regnskapet da han scoret etter et innlegg fra Kylian Mbappé. Den lille venstrebacken skulle igjen havne på blokka til dommeren 25 minutter senere. Som bakerste mann rev han ned Nicolas Pépé og ble sendt i dusjen.

Dermed ble det tyngre for bortelaget, som fikk se Pépé sette inn 2-1 like etter hvilen.

Pariserne jaktet utligningen som ville ha betydd seriegull, men Lille var det førende laget. De rødkledde trillet ball og skapte flere farligheter utover annen omgang, og med 25 minutter igjen på klokka smalt det igjen.

Jonathan Ikoné spilte igjennom Jonathan Bamba, som hamret inn 3-1 i nærmeste hjørne. Like etter stanget Gabriel inn 4-1 etter et innlegg fra Pépé. Seks minutter før full tid var ydmykelsen komplett da Pépé assisterte tidligere Southampton-stopper José Fonte på corner.

PSG var sjanseløse og gikk på et pinlig tap.

Kan sette rekord

Avstanden fra PSG til Lille på 2.-plass er 17 poeng. PSG har igjen sju kamper, mens Lille har seks. Dermed kan Paris Saint-Germain vinne ligaen igjen neste helg.

Hovedstadslaget har dominert i fransk Ligue 1 de siste årene. Siden sesongen 2012-2013 har pariserne vunnet hvert år bortsett fra 2016-2017.

Klubben er i rute til å ta poengrekorden i den franske serien. Den høyeste poengfangsten er 96 poeng, satt av PSG. Med 81 poeng og 21 igjen å spille om kan den rekorden fort ryke. I så fall må de i det minste snu den svake trenden.

