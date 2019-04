Før CL-trekningen: – 10 prosent sjanse for Vipers

sport

Sluttspillet går i Budapest 11.- og 12. mai med semifinaler, kamp om tredjeplass og finale.

Trekningen finner sted tirsdag kveld i den ungarske hovedstaden. Den er helt åpen og gir ikke vinnerne (Györ og Metz) av hovedrundegruppene noen fordel i form av seeding.

Alle kan møte alle. For Vipers vil en semifinale mellom Metz og Györ være en kjempetrekning.

– Av de lagene som er igjen, tror jeg Vipers har beste sjanse mot Rostov. Mot Györ og Metz blir det tøft. De to har også vært de beste lagene gjennom hele turneringen, men Vipers kan også slå disse lagene, sier Oustorp til NTB.

Han har full kontroll på mesterligaen for kvinner. Oustorp var LHK-trener til tidligere i vinter.

Comeback

Frode Scheie kommenterer mye Champions League-håndball på TV. Han ser sjansen mot Györ som svært liten.

– Det er imponerende det Vipers har fått til. De virker i stadig utvikling, sier Scheie til NTB.

Slik vurderer han muligheten for Vipers i prosent i en semifinale:

Györ 10

Metz 20

Rostov 30

Rostov, trent av tidligere Györ-sjef Ambros Martín, knuste gode Ferencvaros (62-48 sammenlagt) i kvartfinalen. Lagets klart beste utespiller, Anna Vjakhireva, gjorde et uventet comeback lørdag. Hun var gjennom en operasjon i skulderen i januar. De færreste så for seg at hun skulle rekke Final4.

Hat trick?

Larvik vant Champions League i 2011, men det var før turneringen gikk over til formatet med en finalehelg. I 2015 spilte LHK Final4 og tapte gullkampen mot Buducnost Podgorica.

Dette er de ti siste vinnerne av mesterligaen kvinner:

2018: Györ (Ungarn)

2017: Györ

2016: Bucuresti (Romania)

2015: Buducnost Podgorica (Montenegro)

2014: Györ

2013: Györ

2012: Buducnost Podgorica

2011: Larvik

2010: Viborg (Danmark)

2009: Viborg.

