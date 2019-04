Frisk Asker vant sitt første NM-gull i ishockey på 17 år: – Vanskelig å finne ord

sport

Christian Kåsastul satte inn Frisks vinnermål med et langskudd to minutter og 19 sekunder ut i overtidsperioden. Det skapte elektriske scener i Askerhallen. For første gang siden 2002 stakk Frisk av med «bøtta» etter 4-2-seier sammenlagt i finaleserien.

Hjemmelaget ble hardt presset i mandagens oppgjør, og med under fire minutter igjen av ordinær tid kom også 2-2-scoringen som ga spilleforlengelse. Utligningen sto Lars Østli for.

Storhamar måtte starte «sudden death» i undertall. Rett før pausesignalet lød ble Aaron Irving utvist til sterke protester fra gjestene. Sekunder etter at gjestene var fulltallige igjen, slo Kåsastul til og avgjorde.

– Det er helt sykt. Det er vanskelig å finne ord akkurat nå. Det finnes ikke noe som er bedre enn når Askerhallen er fullsatt og det koker som i dag. At vi klarte å avgjøre det på hjemmebane, er helt sykt, sa matchvinneren til TV 2.

Jan André Aasland (29) er tidenes yngste hovedtrener som har tatt et lag til NM-gull. Han tok over Frisk-jobben da klubben slet i desember.

– Vi har en fantastisk gjeng med gutter som har kriget så hardt for hverandre, sa Aasland på spørsmål om hvordan han vil forklare den uventede suksessen.

Marginer

Frisk sikret NM-tittelen med svært effektiv ishockey. Storhamar pepret målvakt Nicklas Dahlberg med skudd (38-21 i gjestenes favør), men svensken sto igjen en bunnsolid kamp. I tillegg hadde Frisk marginene på sin side, mens de tilreisende fra Hamar fikk både stolpetreff og to scoringer annullert.

Storhamar led også av å ha sin kaptein og storstjerne Patrick Thoresen ute med skade i mandagens oppgjør.

Før sluttspillet var det få som trodde askerbøringene skulle gå hele veien. De ble nummer fem i seriespillet, og måtte slite seg gjennom sju kvartfinalekamper mot Lillehammer. De fleste spådde deretter Frisk-exit mot seriemester Vålerenga, men de oransjekledde ville det annerledes. Også i finalen lyktes Frisk til gagns i underdog-rollen.

Mats Frøshaug gjorde kampens første mål etter 5.26 da han ble servert pucken av Garreth Thompson. Det skjedde etter overtallsspill.

Revansj

Deretter kom utligningen etter 25.40. Troy Josephs satte inn en retur fra Dahlberg. På det tidspunktet var Frisk Asker i undertall etter at Victor Björkung hadde blitt utvist for å ha spilt videre uten hjelm.

Helt mot spillets gang la Sebastian Johansen på til 2-1 alene med målvakt Oskar Östlund. Storhamar ble straffet for å rote bort pucken. Frisks poengkonge Hampus Gustafsson sto for assisten.

Storhamar herjet i midtperioden og fikk 1-1, men bortelaget fikk usedvanlig dårlig betalt for sitt klare overtak. På tampen av perioden var Dahlberg utspilt da pucken var fri, men Storhamar skjøt i stolpen.

NM-gullet, som er Frisks fjerde, ble også en revansj for Asker-klubbens finaletap i 2008. Den gang vant Storhamar 4-2 sammenlagt.