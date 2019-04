Stjerneduo tilbake for Solskjær

sport

Manchester United har et knalltøft utgangspunkt før returoppgjøret mot Barcelona i Spania tirsdag. Ole Gunnar Solskjærs menn tapte 0-1 på hjemmebane forrige uke, og det må et nytt lite mirakel til dersom de røde skal spille semifinale i mesterligaen.

Positivt for Solskjær er at midtbanespiller Nemanja Matic er med i troppen som setter seg på flyet til Spania. Den serbiske midtbanespilleren har slitt med en skade og stått over klubbens siste tre kamper.

Også chilenske Alexis Sánchez er i troppen og er trolig klar for å møte gamleklubben Barcelona. Også den italienske forsvarsspilleren Matteo Darmian er tilbake etter skade.

Midtbanespiller Ander Herrera er derimot ikke klar. Solskjær må dermed klare seg uten en betrodd mann i returoppgjøret.

I 0-1-tapet for Barcelona i Manchester var det brasilianske Fred, skotske Scott McTominay og Paul Pogba som fikk sjansen på midtbanen. De gjorde alle en god figur.

Solskjær vil fortelle mer om situasjonen når han har pressekonferanse klokken 17.15 mandag ettermiddag.

