Zuccarello-mål i storslagen hjemmeseier

Det sto 2-1 til Nashville Predators mot Dallas Stars sammenlagt før det fjerde oppgjøret i best av sju-serien onsdag. Nå har Stars hentet seg inn igjen til 2-2.

Stars leverte storspill i kampens første periode. I løpet av ti minutter satte hjemmelaget hele fire nettkjenninger.

Den første kom etter drøye tre minutter, signert Roope Hintz. I 4. minutt satte Alexander Radulov mål, før Andrew Cogliano utvidet ledelsen fire minutter senere. Mats Zuccarello fortsetter å imponere i grønn drakt og satte mål til stillingen 4-0, med assist fra svenske John Klingberg og Jason Spezza. Også i forrige sluttspillkamp satte nordmannen mål, som i forkant av begge kampene sto over morgentreningen.

Også i kampens andre periode fortsatte Stars å sanke mål – denne gang ikke like mange. Etter ti minutter satte Roope Hintz mål til stillingen 5-0, som ble periodens eneste.

Med fem mål bak seg, sørget Roman Josi for et mål for Predators i tredje og siste periode. Det måtte derimot langt mer til for å slå Stars i stormform i kampen som endte 5-1 til de grønnkledde.

