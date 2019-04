Norge arrangerer første offisielle VM i fischersjakk

sport

Carlsen vant en lignende turnering samme sted i februar i fjor, men da ble den spilt som et uoffisielt verdensmesterskap mellom to spillere. Nå skal flere slippes til, og det blir åpne kvalifiseringsrunder på internett i forkant.

– Vi gleder oss til å arrangere det første verdensmesterskapet i sjakk med online kvalifiseringsrunder og fysiske finaler, og vi er veldig stolte av at FIDE anerkjenner dette som et nytt verdensmesterskap, sier Arne Horvei fra arrangøren Dund AS i en pressemelding.

Kvalifiseringen starter 28. april og vil fortsette ut juni. I månedsskiftet oktober og november kommer Carlsen og flere andre sjakkstjerner til Bærum for å delta i finalespillet.

I fischersjakk er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet.

Denne måten å spille sjakk på ble introdusert av legenden Bobby Fischer, som ønsket å utfordre åpningsteori og kjedelige remis-partier.

– Det er veldig kjekt at det første sjakk-VM på norsk jord også blir det første verdensmesterskapet i fischersjakk, sier Norges sjakkpresident Morten L. Madsen.

– Arrangørene, med støtte av Bærum kommune og NRK, satset og fikk stor suksess i 2018, noe som tydeligvis ble lagt merke til i den nye FIDE-ledelsen, legger han til.

Finalespillet vil gå over sju dager mellom 27. oktober og 3. november på Henie Onstad Kunstsenter. Carlsen vil der møte tre utfordrere i kampen om den nye VM-tittelen.

