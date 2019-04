Bodø/Glimt fortsatt ubeseiret etter uavgjort mot Sarpsborg

sport

Bodø/Glimt kunne ha sikret sin beste seriestart i den øverste divisjonen på de siste 40 årene. Det så lenge godt ut, og hjemmelaget fikk en drømmeåpning da Fredrik André Bjørkan satte inn 1-0 på en corner allerede etter fem minutter.

De gulkledde skapte haugevis av sjanser utover kampen, men fem minutter før slutt utlignet Lars Jørgen Salvesen for Sarpsborg og sikret poengdeling.

Dermed er Bodø/Glimts sterkeste åpning i moderne tid fortsatt fra 2002, da de sanket 10 poeng og 9-1 i målforskjell etter de fire første kampene.

– Vanvittig kjipt når vi har det så lenge. Vi gjør en kjempejobb med å renske unna. Vi fortjener tre poeng i dag, men det ble ett. Vi får omstille, sa Glimt-forsvarer Marius Lode til Eurosport etter kampen.

Sarpsborg-målscorer Salvesen var derimot i lystigere lag.

– Det var deilig. Ekstra deilig at det førte til poeng, sa han.

Sjanserikt

Før fem minutter spilt slo frisparkspesialist Amor Layouni en innoverskrudd corner. Den traff Vegard Leikvoll Moberg, som headet via en Sarpsborg-forsvarer og inn foran mål til Fredrik André Bjørkan. Sønnen til Glimt-legende og sportslig leder Aasmund Bjørkan var våken og sendte vertene i føringen.

– Det var helt nydelig, sa målscoreren, som noterte sitt første mål, til Eurosport i pausen.

Minutter senere kom Sarpsborg til en kjempesjanse på frispark. Etter litt fram og tilbake foran mål, fikk Jørgen Horn panna på ballen. Glimt-keeper Ricardo Friedrich kastet seg ned og reddet via stanga.

Østfoldingene presset på, men manglet det siste lille for å få utligningen. Hjemmelaget tok på ny grep og fem minutter før hvilen fikk Geir André Herrem en dobbeltmulighet. Angriperen ble spilt gjennom på en kontring, men avslutningen føk rett på Aleksandr Vasjutin. Returen havnet i beina på Herrem, som sendte kula utenfor mål.

Like etterpå vartet Glimt-keeper Ricardo opp med en ny god redning da han reddet et skudd fra Ole Jørgen Halvorsen.

Iskald utligning

Etter en svært underholdende omgang gikk hjemmelaget i garderoben med 1-0-ledelse. Minuttet etter hvilen fikk Layouni muligheten til å doble ledelsen. 26-åringen maktet derimot ikke å få avslutningen fra 14 meter på mål.

Like før timen spilt fikk Layouni en ny stor sjanse. Svensken ble tredd igjennom, men Vasyutin fikk fingrene på ballen og hindret ny scoring.

Med seks minutter igjen på klokka fikk Herrem en ny gedigen sjanse, men satte skuddet i stolpen. Sarpsborg fikk ballen og Kristoffer Zachariassen sendte en strøken pasning i bakrom til Lars Jørgen Salvesen. 23-åringen var iskald og scoret sitt første mål for de blåkledde.

Bortelaget jaktet alle tre poengene, men det ble ikke flere scoringer og Bodø/Glimt har fortsatt fått en pangstart på årets eliteserie. Begge lag er fortsatt ubeseiret på fire kamper.

Trener Geir Bakke var relativt fornøyd med sitt lags prestasjon.

– Vi gjør en OK bortekamp. Vi slipper dem til på noen kontringer der, men vi er robuste og solide i mye av banespillet, og vi er for rotete på siste tredelen, så det blir for lite avslutninger. Det er helt greit med poengdeling her i dag, sa han.

(©NTB)