Bommet på åpent mål – poengdeling mellom Mjøndalen og Tromsø

Mjøndalen tok ledelsen på straffe ved Tonny Brochmann før ti minutter var gått, men Onni Valakari utlignet i annen omgang og sikret poengdeling for Tromsø. Minutter før slutt kunne Ingebrigtsen sikret tre poeng for bortelaget, men innbytteren bommet på åpent mål.

Mjøndalens Stian Aasmundsen sendte i vei en stikker i bakrom til hurtigtoget Fredrik Brustad etter ti minutter. Han kom seg foran Juha Pirinen, som svarte med å felle lynvingen innenfor sekstenmeteren. Brochmann sendte straffen midt i mål og sørget for 1-0 til hjemmelaget.

Hjemmelaget var det førende laget i en relativt sjansefattig omgang, og gikk fortjent i garderoben med ledelse.

Etter hvilen kom Mjøndalen til en kjempesjanse, men Sondre Liseth klarte ikke å få ballen i nettet fra kloss hold.

Fem minutter senere sørget finske Onni Valakari for balanse i regnskapet. Etter en pasning fra landsmann Pirinen, sendte han i vei et skudd fra venstre. Julian Faye Lund i MIF-buret gjorde en slett innsats og lot ballen skli under seg. Den scoringen må 19-åringen ta på sin kappe.

Så kom Liseth til ny sjanse for vertene, men avslutningen fra elleve meter ble blokkert. Returen havnet i beina til målscorer Brochmann, men denne gangen føk ballen over tverrliggeren.

Mjøndalen fikk nok en stor sjanse, men innbytter Alfred Scriven skjøt over fra kort hold kvarteret før slutt. Ti minutter senere burde avgjørelsen ha falt da Tromsø-innbytter Mikael Ingebrigtsen snappet en svak pasning og rundet keeper. På åpent mål satte 22-åringen kula utenfor det åpne målet.

Begge lag står dermed med fire poeng etter like mange kamper.

