Solbakken og FCK tok nytt steg mot gull

Hovedstadsklubben leder nå med 11 poeng på Midtjylland, som møter Brøndby senere mandag. Med fem kamper igjen å spille i sluttspillet (seks for Midtjylland), må noe ekstraordinært til for at ikke Solbakken skal ta sitt åttende serietittel med klubben.

Viktor Fischer tok gjestene i ledelsen etter 26 minutter spill. Sju minutter senere doblet spissen Dame N'Doye til 2-0 for FCK. Ti minutter ut i den andre omgangen la Robert Skov på til 3-0.

Dette var FCKs femte strake seier i sluttspillet. De har vært fullstendig suverene der og har sluppet inn kun ett mål så langt. Torsdag slo de sin tøffeste konkurrent Midtjylland 3-0.

