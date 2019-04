Gavepakke for Solskjær og United da Chelsea bare klarte uavgjort

sport

For etter at Chelsea bare klarte 2-2 hjemme mot Burnley, ser det ikke like bekmørkt ut for Solskjær og hans United. Det til tross for at klubben ble latterliggjort borte mot Everton søndag.

Chelseas ene poeng gjør at London-klubben nå ligger på 4.-plass med 67 poeng med tre kamper igjen. Tottenham tapte lørdag for Manchester City, også de med 67 poeng, men med fire kamper igjen.

I tillegg røk Arsenal for Crystal Palace søndag. De har 66 poeng med fire kamper igjen. United har to poeng færre enn Arsenal etter 34 serierunder.

Dermed blir Chelseas bortemøte med Manchester United neste søndag en nøkkelkamp for begge lagene.

Målfest i åpningen

Og selv om Chelsea presset og presset for den forløsende scoringen de siste 65 minuttene, kjempet Burnley med nebb og klør mot de blåkledde og fikk med seg meget viktig poeng.

Etter bare åtte minutter sendte Jeff Hendrick gjestene i ledelsen med et drømmetreff. Dwight McNeil svingte inn en corner som César Azpilicueta stanget unna, men ingen blåkledde hadde tenkt over å ha en mann i returrom.

På 17 meter sto en umarkert Hendrick og ventet, bukket pent for at han var umarkert og klinket ballen i mål på helvolley.

Men gleden var ikke langvarig for bortelaget. Fire minutter senere sendte Eden Hazard Matthew Lowton i pølseboden to ganger, før han fant Ngolo Kanté på 12 meter. Franskmannen banket ballen i nettaket og sørget for balanse i det berømte regnskapet.

Og bare drøye 90 sekunder senere var snuoperasjonen et faktum. Gonzalo Higuaín spilte en frekk vegg med Azpilicueta, før han banket til fra skrå vinkel. Via tverrligger gikk ballen kontant i mål. Scoringen var Higuains første for Chelsea siden 3. mars og bare hans fjerde siden han kom til klubben i slutten av januar.

Rotterace om 4.-plassen

Ashley Barnes utlignet bare ti minutter senere, da han dukket opp på bakerste stolpe etter et frispark. Spissen satte ballen i nettaket, over en utrusende Kepa Arrizabalaga.

Selv med et enormt Chelsea-press den siste timen, og spesielt den siste halvtimen, ble det bare ett poeng for Maurizio Sarris menn.

Chelseas assistentmanager Gianfranco Zola er ikke fornøyd med kampens andre omgang, og mener fem minutter tillegg ikke var nok.

– Jeg synes ikke vi spilte mye fotball i andre omgang. Det var mange tidsavbrudd, og vi følte fem minutter ikke var nok til å kompensere for all den tapte tiden og rytmen. Vi er veldig misfornøyde, sier han til Sky Sports.

Fornærmet manager

Til The Telegraph sier Zola at Sarri var for frustrert til å prate med mediene etter kampen.

Chelsea-manageren ble sendt på tribunen på overtid, etter å ha operert langt unna sin sone ved innbytterboksene.

– Han gikk ned for å hjelpe dommeren og for å få spillerne våre i riktig posisjon, men ble sent av banen, hevder Zola og sier at Chelsea-manageren ble fornærmet over kommentarer som kom fra bortebenken.

– Maurizio var ikke glad. Vi forstår at det er en fotballkamp og at man sier ord på grunn av adrenalinet, men han var ikke særlig fornøyd, sier Zola og tilføyer at de vurderer å ta saken videre til FA. Nøyaktig hva som ble sagt fra innbytterbenken vet ikke assistentmanageren.

Kamp om topp fire

Nå er det duket for en ellevill avslutning om kampen om topp fire i Premier League. Tottenham har igjen Brighton (h), West Ham (h), Bournemouth (b) og Everton (h), i tillegg til å skulle spille mesterligasemifinaler mot Ajax.

Chelsea har igjen Manchester United (b), Watford (h) og Leicester (b), samt to semifinaler i europaligaen mot Eintracht Frankfurt.

Også Arsenal skal i ilden i europaligaen, de skal møte Valencia. I tillegg skal de spille mot Wolverhampton (b), Leicester (b), Brighton (h) og Burnley (b).

United møter Manchester City (h), Chelsea (h), Huddersfield (b) og Cardiff (h).

