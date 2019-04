Salzburg-Gulbrandsen grubler på framtiden

sport

Gulbrandsen er på utgående kontrakt med Salzburg, og foreløpig er ingenting avklart rundt 26-åringens framtid. Måltyven innrømmer at han vurderer sine muligheter.

– Jeg snakker mye med klubben (Salzburg), men holder øynene åpne for andre alternativer. Selvsagt kan jeg ikke si hva de er. Akkurat nå kan jeg ikke si om jeg blir eller går. Vi får se, sier Gulbrandsen til østerrikske Sky.

Flere medier, blant dem den østerrikske avisen Salzburg Nachrichten, har den siste tiden satt nordmannen i forbindelse med Borussia Mönchengladbach. Årsaken er at dagens Salzburg-trener Marco Rose skal trene den tyske klubben fra neste sesong.

Spekulasjonene går dermed rundt om Rose vil ta med seg Gulbrandsen på turen fra Østerrike til Tyskland.

Hyller Rose

Ingen behøver å lure på om nordmannen trives med å spille under 42-åringens ledelse.

– Han er nok den beste treneren jeg noensinne har hatt, og jeg hadde også Ole Gunnar Solskjær. Marco gir så mye energi, han gir så mye av seg selv, sier Gulbrandsen i Sky-intervjuet.

Dersom han skulle velge å bli Salzburg, venter det gjenforening med en annen tidligere trenerkjenning. Jesse Marsch er allerede utpekt som Roses etterfølger, og amerikaneren hadde blant annet treneransvaret i MLS-klubben New York Red Bulls da Gulbrandsen spilte der.

Marsch kjenner med andre ord den norske spissens kvaliteter godt.

Viktig kontrakt

For Gulbrandsen er det kommende valget svært viktig.

– Jeg er i en alder som gjør at neste kontrakt jeg signerer vil være veldig viktig. Hvis jeg signerer for tre eller fire år, er jeg over 30 når denne kontrakten utløper, påpeker han.

Den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren ble hentet til Salzburg i 2016 og har siden vært utlånt til nevnte New York Red Bulls.

Dersom Gulbrandsen skulle forsvinne ved sesongslutt kan det åpne døren til mer førstelagsspill for Erling Braut Haaland. Klart er det nemlig også at en annen Salzburg-spiss, Munas Dabbur, går til Sevilla til sommeren.

