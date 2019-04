sport

Mollekleiv ble for noen uker siden innstilt til toppjobben av valgkomiteen. Idrettstinget i Lillehammer avgjør 24.-26. mai.

Tvedt har brukt en knallpåske til å veie for og imot om han skal forsvare sin posisjon eller ikke, men har ikke falt ned på noen beslutning.

– Jeg sa til valgkomiteen at jeg hadde lyst til å gjøre ferdig arbeidet vi er i gang med. Jeg mener at norsk idrett hadde vært best tjent med at jeg ble sittende. Valgkomiteen har kommet til en annen konklusjon, og da ber jeg om respekt for at jeg er nødt til å sjekke baklandet. Jeg må ta en vurdering totalt sett om hva jeg faller ned på, sier Tvedt til NTB.

Motivert

Onsdag skal Tvedt og Mollekleiv delta i en debatt i Trondheim.

– Det er tredje gangen vi møtes. Vi har hatt gode og særdeles viktige diskusjoner. Jeg skulle ønske norsk idrett, den som betyr så mye for mange, hadde hatt flere slike diskusjonsflater. Det sunt at det er en åpen diskusjon med høyt under taket, sier Tvedt.

Fredag er det en snau måned til Idrettstinget åpnes i Lillehammer. – Valgkomiteen har lagt fram sin innstilling, men jeg er helt overbevist om at i vår idrettsorganisasjon som nå er så viril, vil det skje mye. Jeg er sikker på at det går mange diskusjoner rundt om i Norge. Det er ikke farlig, men heller sunt, sier Tvedt til NTB.

Trygge

– Det er veldig hyggelig å ha blitt gitt tillit fra en enstemmig valgkomité. Jeg er motivert til å gjøre dette hvis idrettstinget gir meg den tilliten fordi jeg ser idrettens utrolige samfunnsmessige betydning, sa Mollekleiv til NTB da valgkomiteens innstilling ble offentlig i slutten av mars.

– Vi er veldig trygge på at han er den mest samlende presidentkandidaten til å lede norsk idrett framover nå, så vi er veldig glade for at Sven har takket ja til tilbudet vi nå har gitt, sa valgkomiteens leder Anne Irene Myhr på samme seanse.

Tvedt etterfulgte Børre Rognlien i 2015. Sistnevnte overtok fra Tove Paule i 2011.

(©NTB)