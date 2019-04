Guardiola reagerer på Solskjærs uttalelser før derbyet

sport

Under tirsdagens pressekonferanse før storkampen advarte nordmannen sine egne spillere mot Manchester Citys angivelige taktikk.

– Når vi vinner må vi være klare for deres aggresjon, for de kommer til å kakke oss i anklene og hælene, og sparke oss, sa Manchester United-manager Solskjær under tirsdagens pressekonferanse.

Videre uttalte Manchester United-manageren at han ikke tror City vil la dem slippe enkelt til på kontringer, og at taktikken til erkerivalen er å stoppe dem så høyt som mulig på banen ved å lage frispark.

– Det er jeg ikke i tvil om, sa Solskjær, og tilføyde at City bruker den taktikken for å unngå kort.

Uttalelsene provoserer Manchester City-manager Pep Guardiola.

– Sa han det? Så vi skal lage frispark? Jeg liker det ikke. Nei. Mitt lag er ikke bygd for det, svarer Guardiola på anklagelsene, ifølge The Telegraph.

– Jeg har aldri på mine ti år som manager forberedt en kamp med denne taktikken. Jeg har aldri bedt en spiller om å lage frispark for å unngå noe, sier han.

Guardiola påpeker også at City i gjennomsnitt har en ballbesittelse på mellom 65 og 70 prosent, og at City er det laget i ligaen som denne sesongen har skapt minst straffespark per kamp.

Statistikk fra både The Telegraph og ESP viser at United har laget flere frispark enn City denne sesongen, mens statistikk fra premierleague.com viser at Solskjærs lag har fått 64 gule kort, mot Citys 38.

(©NTB)