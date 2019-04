VIF låner Sogndal-keeper

sport

Årsaken til at eliteserieklubben låner Haug er at reservekeeper Kristoffer Klaesson tidligere denne uka pådro seg en leddbåndsskade i ankelen, melder VIF på sine nettsider.

– Vi har veldig mange unge og spennende keepertalenter i klubben, men da Kristoffer ble skadd følte vi at vi trengte en sisteskanse med A-lagserfaring som kunne gå rett inn og ta plassen hvis det skulle skje noe med Adam (førstekeeper Adam Larsen Kwarasey), sier sportslig leder i VIF, Jørgen Ingebrigtsen.

Den 20 år gamle keeperen har i tillegg til en fortid i Manchester City og Sarpsborg 08, hele 37 aldersbestemte landskamper under beltet.

– Kjetil er en erfaren keeper vi har fulgt en god stund, både via landslag og gjennom vinteren i Sogndal, og vi er sikker på at vi har fått inn en veldig god sisteskanse. Vi håper selvsagt at Kristoffer skal være tilbake på banen om ikke veldig lenge, men er glad for å ha Kjetil på plass hos oss og gleder oss til å bli bedre kjent med han, sier Ingebrigtsen.

