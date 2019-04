Ingebrigtsen-brødrene utsetter sesongstarten

sport

Planen var egentlig at de skulle sesongdebutere som normalt i Palo Alto under Payton Jordan Invitational i California 2. mai, men trener og pappa Gjert Ingebrigtsen sier til Stavanger Aftenblad at det ikke blir noen konkurranser mens de er på høydeoppholdet i USA.

– Vi har planlagt en intens konkurranseperiode i juni og juli, og derfor har vi bestemt at vi ikke skal konkurrere i den treningsperioden vi er inne i. De ønsker å utnytte tiden de har i høyden i Flagstaff, sier Gjert Ingebrigtsen.

Løperbrødrene har vært i Flagstaff, Arizona siden 10. april og returnerer ikke til Norge før 11. mai.

(©NTB)