Golf: Reitan henger med i Marokko

sport

Reitan trengte 73 slag for å ta seg rundt banen i Rabat fredag, med en runde som inneholdt fire birdier, to bogeyer og en dobbeltbogey. Torsdag gikk han runden tre slag under par etter seks birdier og tre bogeyer. Nordmannen er på delt 7.-plass halvveis i turneringen, to slag bak lederne.

Amerikanske David Lipsky og Sean Crocker er i delt ledelse, fem slag under par.

Også kvinnene spiller europatour i Rabat i helgen, og Marianne Skarpnord er godt plassert på delt 8.-plass etter to runder. Etter en 74-runde torsdag nøyde hun seg med 72 slag fredag etter blant annet å ha greid en eagle på 8. hull. Det ble ellers fire birdier og fem bogeyer.

Skarpnord er sju slag bak spanske Nuria Iturrios, som leder.

Celine Borge er på delt 22.-plass og Mariell Bruun på delt 29.-plass. Bruun var langt framme etter sin 70-runde torsdag, men hun brukte hele 80 slag fredag.

Tonje Daffinrud på delt 70.-plass og Marita Engzelius på delt 90.-plass greide ikke cuten.

Det gjorde heller ikke Kristian Krogh Johannessen og Espen Kofstad i mennenes turnering. Johannessen endte på delt 96.-plass etter en 78-runde fredag, Kofstad på delt 136.-plass etter en 82-runde. Begge brukte 75 slag på åpningsrunden.

(©NTB)