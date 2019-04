Liverpool knuste jumboen og er på topp igjen

sport

Sadio Mané og Mohamed Salah scoret to ganger hver etter Naby Keitas rekordtidlige mål. Dermed topper Salah Premier Leagues måljegerliste med 21 scoringer, en foran Mané, to foran Sergio Agüero og Pierre-Emerick Aubameyang. Viktigere er det at klubben uten seriegull siden 1990 er på topp igjen, iallfall til søndag.

Gullkampen mot Manchester City lever videre. Liverpool har 91 poeng med to kamper igjen å spille, men Pep Guardiolas menn er bare to poeng bak og gjenerobrer overtaket om det blir seier borte mot Burnley søndag. Alt tyder på at spenningen vil leve helt til siste serierunde 12. mai, og at den av tetduoen som avgir poeng i innspurten må betale dyrt for det.

– Alt vi kan gjøre er å fortsette å vinne kamper og legge press på City. Vi regner ikke med at de kommer til å snuble, vi kan bare håpe, sa venstreback Andy Robertson etter oppvisningen mot Huddersfield.

– Slike kamper kan være vanskelige hvis man ikke er mentalt forberedt, men vi hadde forberedt oss veldig godt og var klare for fighten. Vi kan være veldig fornøyde med dette, sa Virgil van Dijk til TV 2.

Få, om noen, trodde at Jürgen Klopps seiersmaskin skulle feile hjemme mot Premier Leagues svakeste lag, som for lengst er dømt til nedrykk. Likevel var det overraskende at spenningen skulle leve i bare noen sekunder.

Overrumplet

Huddersfield tok avspark på Anfield og valgte å spille ballen helt tilbake til keeper Jonas Lössl, som i stedet for å slå den langt opp ville bruke forsvaret. Jon Stankovic somlet med ballen 20 meter fra eget mål og ble overrumplet av Naby Keita. Han taklet ballen til Mohamed Salah, fikk den tilbake og sendte den i mål via lengste stolpe.

Tre dager etter at Shane Long scoret tidenes raskeste PL-mål etter sju sekunder for Southampton scoret Keita det raskeste Liverpool-målet i Premier League etter 15 sekunder.

Deretter var spørsmålet bare hvor mye av Manchester Citys forsprang på åtte plussmål som ville bli hentet inn i løpet av kvelden. Den ledelsen er nede i tre, men den kunne vært visket ut.

Etter halvspilt første omgang førte van Dijk ballen i stort tempo mot Huddersfield-forsvaret og dyttet den ut til Andy Robertson, som la inn fra venstre. Inne foran mål vant Mané i lufta og stanget inn 2-0-målet.

På overtid i første omgang ble det 3-0. Trent Alexander-Arnold slo en bakromspasning fra midtstreken. Salah startet perfekt, nådde ballen før en utrusende Lössl og vippet den over gjestenes hjelpeløse keeper. Dermed ble han ligaens første 20-målsscorer denne sesongen.

Comeback

Mané sluttet seg til ham etter halvspilt 2. omgang, da han stupte fram og nikket Jordan Hendersons innlegg i mål ved lengste stolpe.

Stemningen steg ytterligere på Anfield da langtidsskadde Alex Oxlade-Chamberlain noen minutter senere ble byttet inn til sin første kamp på et år. Han pådro seg en alvorlig kneskade i mesterligasemifinalen mot Roma i fjor, men er endelig frisk igjen og var veldig nær å krone sitt comeback med scoring da han i det 77. minutt ble spilt fram av Salah, vendte bort en motspiller og fyrte løs mot hjørnet. Lössl svarte med en god redning.

Noen minutter kunne Mané fullført et hattrick i hodemål da han satte pannen til et innlegg fra Xherdan Shaqiri, men ballen smalt i stolpen og spratt ut.

Salah satte i stedet inn 5-0 i det 83. minutt på innlegg fra Robertson.

Roberto Firmino hvilte fredag på grunn av en liten muskelskade han pådro seg på trening, men det skal ikke være noen fare for mesterligasemifinalen mot Barcelona onsdag.

Dette er gullkandidatenes gjenstående program i Premier League:

Liverpool: 4/5: Newcastle (b), 12/5: Wolverhampton (h).

Manchester City: 28/5: Burnley (b), 6/5: Leicester (h), 12/5: Brighton (b).

