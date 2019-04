Samtlige toppkamper reddet til tross for SAS-streiken

sport

Pilotstreiken i SAS fikk ikke de store konsekvensene for norsk toppfotball.

– Det er fulle fly fra Tromsø, og de har ikke klart å booke om, men vi jobber fortsatt for at kampen skal spilles, sa Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund, til NTB tidlig fredag.

Noen timer senere kom beskjeden om at kampen mellom Skeid og Tromsdalen spilles.

– Tromsdalen kommer seg nedover, så nå blir det kamp, sier en fornøyd Pedersen.

Samtlige kamper i Eliteserien og 1.-divisjon for menn går dermed som planlagt. Det samme gjelder for Toppserien med unntak av oppgjøret mellom Vålerenga og Arna-Bjørnar. Den kampen flyttes fra lørdag til søndag.

– Det blir også få utsettelser i lavere divisjoner. Vi er veldig fornøyd med jobben klubbene har gjort for å unngå avlysninger. De har virkelig lagt seg i sælene for å finne alternative reisemåter som for eksempel buss, tog og ombooking av fly, sier Pedersen.

Fredag ettermiddag blir det lagt ut fullstendige lister over hvilke kamper som ikke kan gjennomføres som følge av at SAS-flyene er satt på bakken.

