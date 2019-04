Solskjær om Pogba-ryktene: – Det finnes ingen garantier i fotball

sport

Det var ikke uventet at Pogba ble et tema. Fredag var det flere saker om franskmannen i britiske aviser, og ryktebørsen vil ha det til at han er desillusjonert etter Uniteds dramatiske formsvikt.

The Times er blant dem som hevder å vite at Pogba ønsker seg bort og øyner en overgang til Real Madrid.

– Du kan aldri garantere noe i fotball, men jeg tror Paul blir værende. Jeg kan forsikre alle om at han er veldig bestemt på å lykkes i Manchester United, sa Solskjær.

Pogbas lederegenskaper ble også tatt opp. Midtbanestjernen har fått heftig kritikk for måten han har opptrådt på i det siste.

– Som alle oss andre er han menneskelig. Han er en leder i garderoben og på banen for oss, sa Solskjær.

– Ikke godt nok

United er inne i sin verste resultatrekke siden 1962. Sju tap på ni kamper er Solskjærs brutale statistikk før søndagens møte med tabellfirer Chelsea. Det er en kamp de rødkledde må vinne om håpet om topp fire og mesterligaspill skal leve videre.

Før oppgjøret ligger Manchester United på 6.-plass og er tre poeng bak London-klubben. Mellom dem ligger Arsenal, som er to poeng foran Solskjærs menn

– De siste ukene har vi sett hvor vi faktisk er. Hvis du ser på poengsummene de siste fem sesongene, har den i snitt ligget på 70. Vi er nå på 64 poeng, så det er rundt der vi har vært de fem siste årene. Det er ikke godt nok.

– Hele sesongen har vært emosjonell for både spillerne og klubben. Vi har hatt opp- og nedturer, og det er noe man må takle som fotballspillere, trenere og manager, sa Solskjær.

Trenger hjelp

Etter Chelsea-kampen avslutter United sesongen mot nedrykksklare Huddersfield borte og nedrykkstruede Cardiff hjemme. Ni poeng i innspurten kan være akkurat nok til å ta den viktige 4.-plassen, men Solskjær er da avhengig av at både Chelsea og Arsenal fortsetter å snuble.

En sesong uten Champions League-spill kan by på ekstra utfordringer for Solskjær og United på sommerens overgangsmarked.

Daily Mail skrev fredag at Solskjær og hans assistent Mike Phelan var kalt inn til krisemøte med klubbdirektør Ed Woodward torsdag. Der skal Uniteds grelle forfatning ha vært et hovedtema, men det ble også uttrykt bekymring for at startoppstillingen mot Manchester City var lekket flere timer før avspark i onsdagens derby på Old Trafford.

