Bolton-kamp avlyst grunnet spillerstreik

sport

Lagene spiller på nivå to i England, og Bolton er allerede degradert sammen med Ipswich.

BBC skrev fredag ettermiddag at kampen sto i fare, men at Brentford hadde reist nordover og var klar til å spille. Sent fredag kveld skriver Championship Norge på Twitter at kampen er avlyst.

Dette bekreftes både på nettsidene til både Bolton og Brentford. Bolton skriver i en kort uttalelse at de ønsker å si unnskyld for problemene avlysningen skaper og at klubben vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Den engelske fotballigaen, som administrerer mesterskapsserien, bekrefter også at kampen er avlyst. De sier de nå vil vurdere om kampen skal spilles senere. En disiplinærkomité skal vurdere hva konsekvensen blir for klubben, som ikke har oppfylt sine forpliktelser. Brentford har lagt ut hele uttalelsen på nettet.

Bolton-spillerne hadde på forhånd truet med å boikotte kampen fordi de ikke har fått lønn siden februar. Marslønnen uteble, og neste utbetaling skal etter planen skje rett førstkommende tirsdag. Spilleren har sagt de vil droppe resten av sesongen hvis de ikke får betalt. I fjor høst hadde klubben store økonomiske problemer og var i ferd med å bli straffet både økonomisk og sportslig.

(©NTB)