Sagosen og PSG ille ute i mesterligaen

Dermed ligger det an til at hjemmekampen i Paris kommende helg blir en mer enn vrien oppgave i jakten på plass i finalehelgen i Köln.

Sagosen scoret ett mål på tre avslutningsforsøk i lørdagens bortekamp i Polen. Uwe Gensheimer førte an med 11 scoringer, men det strakk ikke til mot det sterke hjemmelaget. Nedim Remili scoret seks og Mikkel Hansen fem for den franske klubben.

Artsem Karalek og Vladislav Kulesj scoret seks ganger hver for Kielce, som etter å ha ligget under 1-3 tidlig festet grepet om kampen allerede i første omgang. Ved pause sto det 16-11. PSG bet seg fast og var bare tre mål bak på 20-17, men i sluttfasen raknet det helt med to hjemmemål for hver PSG-scoring.

I de tre andre kvartfinalene vant Veszprém (Kent Robin Tønnesen), Barcelona og Varder Skopje klart i første kamp. Disse ligger meget godt an til å få en plass i sluttspillet i Köln første helgen i juni.

Der spilles det semifinaler lørdag og finale og kamp om tredjeplass søndag.

