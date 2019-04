Tottenham snublet, mulig håndsrekning til Solskjærs United

sport

Med seier mot West Ham ville Tottenham tatt et sjumilssteg mot å sikre tredjeplassen på tabellen foran de to siste serierundene. I stedet måtte mannskapet til Mauricio Pochettino tåle et svært ubeleilig feilskjær.

– Dette blir en kamp, det er et race, med to kamper igjen å spille. Det visste vi samtidig fra før, sa Pochettino til BBC etter kampen.

Han ergret seg over at elevene ga bort for mye rom til kontringer etter pause.

– Men vi må bare se framover. Vi kan ikke stoppe opp og tenke på hva vi ikke fikk til i dag, fortsatte Pochettino, vel vitende om at mesterligasemifinalen mot Ajax bare er noen dager unna.

Michail Antonio scoret kampens eneste mål på vakkert vis etter strålende forarbeid av Marko Arnautovic. Dermed har Tottenham kun henholdsvis tre og fire poengs luke til Chelsea og Arsenal.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er heller ikke mer enn seks poeng bak, og kan halvere avstanden med seier mot Chelsea hjemme på Old Trafford søndag.

London-rival Arsenal kan krype helt opp i ryggen på Tottenham med seier mot Leicester.

Slet tungt

Tottenham slet tungt for 1-0-seieren mot Brighton sist tirsdag, og også lørdag ble det kladdeføre for mesterligasemifinalisten.

I en langt fra sjanserik første omgang var Lucas Moura og Christian Eriksen nærmest scoring, men avslutningene holdt ikke høy nok kvalitet.

West Ham skapte lenge lite, men tok likevel ledelsen da Antonio hamret ballen i lengste hjørne bak Tottenham-keeper Hugo Lloris etter halvspilt 2. omgang.

Samme Antonio kunne også doblet ledelsen åtte minutter før full tid, men ved det tilfellet avverget Lloris scoring med en god inngripen ved første stolpe. Antonios skudd var det solid fart i.

West Ham friske

Mål nummer to kunne West Ham også fått da midtstopper Issa Diop tråklet seg gjennom Tottenham-forsvaret og fikk avsluttet fra rett uten 16-meteren. Avslutningen skapte imidlertid ingen store problemer for Lloris i hjemmelagets mål.

Tottenham-manager Pochettino sendte både Fernando Llorente og Vincent Janssen på banen i jakten på en utligning, men fikk ikke betalt. Nærmest var Janssen da hans avslutning ble reddet på strek på overtid.

I stedet måtte Tottenhams skadde måltyv Harry Kane fra tribuneplass se at lagkameratene røk på et nederlag som setter mesterligaplassen neste sesong i en viss fare.

West Ham er på sin side middelhavsfarer i Premier League, men kan klatre opp på øvre halvdel av tabellen i serieinnspurten. Klubben ble lørdag den første til å slå Tottenham på sistnevntes nye gigantarena.

– Vi kom hit for å skrive historie. Dette er en av våre store rivaler, og rivaliseringen går langt tilbake, så fansen elsker at vi ble det første bortelaget som vant her, sa matchvinner Antonio til Sky Sports.

