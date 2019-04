Hissig Neymar i klinsj med tilskuer etter tap

sport

PSG tapte kampen på straffer etter 2-2 etter ekstraomganger. Neymar var på vei opp for å motta tapermedaljen, da det ble hett. Flere tilskuere filmet Neymar med sine mobiltelefoner. Brasilianeren likte det tydeligvis ikke og kastet høyrearmen mot en Rennes-tilhenger før det fortsatte med en kort verbal boksekamp.

Situasjonen er filmet fra flere vinkler og ligger ute i sosiale medier-verdenen. Bak Neymar kom lagkameraten Moussa Diaby. Han måtte trå til som fredsmekler.

For noen dager siden ble Neymar ilagt en utelukkelse på tre kamper i Champions League. Dette etter at han på sosiale medier hadde kritisert dommerne etter hjemmetapet for Manchester United. Der sparte ikke Neymar på ordbruken.

PSG går mot en skuffende sesong. Champions League-drømmen brast i åttedelsfinalen mot Manchester United. Lørdag falt klubben som storfavoritt mot Rennes i cupfinalen.

(©NTB)