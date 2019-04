LSK stjal poengene etter Haugesunds sjanseløseri

sport

Oppgjøret ble målfattig, men det manglet ikke på store sjanser. Haugesund skapte et utall av dem, men en strålende opplagt Marko Maric i LSKs mål sørget for at poengene ble igjen på Åråsen.

Nærmest scoring før pause var gjestene med en kanonade mot LSK-målet på overtid i første omgang. Christian Grindheim og Ibrahima Wadji tvang Maric til å gjøre to tigersprang, før Jan Douglas Bergqvist hamret ballen over mål fra kloss hold på forsøk nummer tre.

LSK kunne ha gått til pause med en heldig ledelse. Haugesund-keeper Helge Sandvik slapp med skrekken da han fomlet ballen mellom egne bein etter et langskudd fra Thomas Lehne Olsen tidlig i omgangen. FKH-keeperen fikk fatt i ballen og rettet opp egen sin egen feil.

Klasseavslutning

Etter pause fortsatte Haugesund å skape store sjanser. Sondre Tronstad, Ibrahima Wadji og Joakim Våge Nilsen brente alle opplagte muligheter.

I stedet kom scoringen i motsatt ende av banen. Kristoffer Ødemarksbakken var både kald og god da han vendte bort en FKH-forsvarer etter 76 minutters spill og hamret ballen i lengste kryss bak keeper Sandvik.

Avslutningen var det meget høy klasse over, og den ble forskjellen på lagene på Åråsen. Dermed tok LSK sesongens annen seier og klatret til niendeplass på eliteserietabellen. Haugesund er nummer seks, men har i likhet med kanarifuglene sju poeng.

Mannskapet til Jostein Grindhaug tapte for annen gang denne sesongen.

Streiketrøbbel

Skåret i gleden for LSK var at midtbaneprofilen Daniel Pedersen måtte gi seg med skade. Dansken fikk en smell i skulderen midtveis i første omgang. Han måtte kaste inn håndkleet etter først å ha forsøkt å fortsette kampen.

Pedersen har vært en viktig brikke for LSK i sesonginnledningen, og mye av kanarifuglenes spill er bygget rundt at dansken skal være involvert. Skulle Pedersen bli plassert på sidelinjen en periode, er det svært dårlig nytt for trener Jørgen Lennartsson.

Haugesund måtte for øvrig endre sine reiseplaner i helgen som følge av den pågående SAS-streiken. Jostein Grindhaug og hans mannskap tok seg til Lillestrøm i buss, en reise på rundt 470 kilometer. Dermed ble reisen noe mindre behagelig reise enn det som i utgangspunktet var planen.

