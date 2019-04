Lyon og Hegerberg til mesterligafinale etter drama mot Chelsea

sport

Den franske storklubben hadde sitt svare strev med å forsvare 2-1-seieren fra første kamp i returkampen på Kingsmeadow utenfor London, selv om laget fikk en god start med scoring etter et drøyt kvarter.

Maren Mjelde, som ble matchvinner på overtid da Chelsea slo ut Paris Saint-Germain i kvartfinalen, var igjen sist på ballen, men denne gang havnet den i eget mål. Hun var uheldig og endret retning på Eugenie Le Sommers avslutning etter at spissen ble satt opp av Hegerberg.

Le Sommer ble av UEFA kreditert som målscorer selv om hennes skudd så ut til å være på vei utenfor.

Ji So-yun utlignet for Chelsea med et vakkert frispark over muren og inn i nærmeste kryss. Da var det spilt litt over en halv time.

Store sjanser

Chelsea manglet da ett mål på å ta kampen til ekstraomganger, to på å ta seg til sin første mesterligafinale for kvinner. Laget jaget scoringer og kom til sjanser, men åpnet seg også bakover slik at Lyon fikk sjanser til å punktere spenningen.

Mjelde blokkerte så vidt da Amel Majri kom til avslutning etter forarbeid av Hegerberg i det 52. minutt, men Chelsea slo tilbake med flere store muligheter. Ramona Bachmann skjøt for dårlig da hun fikk ballen alene foran mål, mens Karen Carney skjøt i stolpen. Millie Bright fikk avslutte fra fem meter etter et frispark, men skjøt rett på keeper. Da var det spilt 65 minutter.

I det 81. minutt fikk Chelsea sin siste store sjanse til å tvinge fram ekstraomganger. Et nytt frispark fra Erin Cuthbert fant Drew Spence ved lengste stolpe, men innbytteren ble overrumplet og fikk ikke avsluttet ordentlig.

Historisk bragd

På overtid hadde Hegerberg en kjempesjanse til å krone dagen med scoring, men hun skjøt over for åpent mål. For Lyon holdt det med 1-1, og laget møter Barcelona i finalen i Budapest 18. mai.

– Fire mesterligafinaler på rad er historisk. Jeg er veldig glad og veldig sliten. Vi spilte ikke bra i dag, men vi gir oss aldri. Det er vår styrke, sa Hegerberg til Lyons nettsted.

Chelsea-manager Emma Hayes raste mot den svenske dommeren Sara Persson.

– Jeg kommer til å få bot, men jeg synes dommeren var fryktelig. Vi må ha sterke kampledere i slike oppgjør, men hun var redd for dem, sa hun etter at Chelseas sjanse til mesterligaspill neste sesong ble visket ut samtidig med at finaledrømmen brast. Laget ender i beste fall på 3.-plass i hjemlig serie.

– Vi spilte helt jevnt med tittelforsvareren, skremte livet av dem og gjorde dem til et middels lag. Deres dominans står for fall, men vi skulle ønske at det var vi som slo spikeren i kista, sa Hayes.

Barcelona neste

Lyon-trener Reynald Pedros er enig i at laget hans ikke er så suverent som før.

– Rivalene våre blir bedre, og vi vet at vi må jobbe hardere enn noen gang for å fortsette å hevde oss, sa han.

Hegerberg og Mjelde spilte hele kampen for sine lag, mens Maria Thorisdottir ble sittende på benken for Chelsea.

Barcelona slo Bayern München 2-0 sammenlagt i sin semifinale og er finaleklar for første gang. Søndagens returkamp endte som det første oppgjøret 1-0.

Et straffespark fra Mariona Caldentey skilte lagene foran vel 12.500 tilskuere i Barcelona. «Barca» slo ut LSK Kvinner i kvartfinalen. Caroline Graham Hansen skal være svært nær en overgang til Barcelona fra og med i sommer.

