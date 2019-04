sport

Han omkom da et lite fly styrtet i havet i januar. Bildet skal være tatt på et likhus i Bournemouth.

– Vi er klar over at dette bildet av Mr. Sala er delt på sosiale medier. Vi er forferdet over at noen kunne gjøre dette, sier en talsmann for politiet til avisen Sunday Mirror.

– Det er åpenbart en svært vanskelig tid for Sala-familien, og den fortjener ikke å bli påfør ytterlige smerte.

Salas far Horacio døde av et hjerteinfarkt for få dager siden. Han ble 58 år.

