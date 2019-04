Real Madrid mesterligaklar tross nytt tap

sport

Trener Zinédine Zidane hadde grunn til å rynke på nesen mens han så sine utvalgte gå på et nytt tap. Adri Embarba ble matchvinner for Rayo Vallecano på straffespark midt i første omgang. Forseelsen ble begått av Jesus Vallejo.

Real Madrid ville også ha straffe i første omgang, men dommeren avslo etter VAR-gjennomgang. Fem minutter før pause trodde Mariano Díaz at han hadde utlignet etter forarbeid av Gareth Bale, men scoringen ble annullert for offside.

Det skulle ikke bli scoring for Real Madrid, som er 18 poeng bak Barcelona og ni bak Atlético Madrid.

Ettersom de andre lagene med mesterligaambisjoner tapte tidligere søndag, kunne Real Madrid likevel konstatere at laget får spille mesterligafotball også neste sesong. Tredjeplassen er ikke i fare.

Fjerdeplasserte Getafe tapte 1-2 for Real Sociedad, femteplasserte Sevilla røk 0-1 for Girona og sjetteplasserte Valencia 0-1 hjemme for Eibar.

Kampen om den viktige fjerdeplassen fortsetter inn i de tre siste rundene. Fem poeng skiller mellom de tre nevnte lagene og sjuendeplasserte Athletic Bilbao.

(©NTB)