Thiem utklasset Medvedev i Barcelona Open

sport

Den østerrikske 25-åringen har dermed meldt seg på blant de ypperste favorittene til Roland-Garros, en turnering der han i fjor måtte se seg slått først i finalen og av Nadal.

– Paris er fortsatt ganske langt unna. Jeg er tilfreds med grusformen min akkurat nå, og dette er faktisk min største tittel på grus til nå, sa Thiem etter å ha slått Medvedev 6-4, 6-0.

Gruskongen Nadal har to uker på rad mislyktes i å bli den første mannlige spiller som vinner en turnering for 12. gang. Både i Monte Carlo Masters og Barcelona Open ble det tap i semifinalen.

Thiem har hatt en god sesong så langt. I mars tok han sin første Masters 1000-tittel på hardcourten i Indian Wells. Han tror ikke Nadal er på vei ned. Den spanske veteranen har 11 titler også i Roland-Garros og kan få dusinet fullt der i stedet.

– Jeg har ikke endret mening. Rafa er alltid den største favoritten når han stiller i en grusturnering, og slik blir det også i Roland-Garros. Men jeg elsker den turneringen og har spilt godt der de tre siste årene. Jeg håper det fortsetter, men nå tenker jeg mest på Madrid.

Thiem har tapt finalen i Madrid Open de to siste årene.

– Jeg reiser dit med en god følelse, men det spesielle med tennis er at vi alle starter med blanke ark. Alle gutta blir sterke, sa Thiem, som tok sin 13. ATP-tittel og den niende på grus.

Søndag vant Matteo Berrettini fra Italia ATP-turneringen i Budapest med seier over Filip Krajinovic i tre sett i finalen. Petra Kvitová vant WTA-turneringen for kvinner i Stuttgart med 6-3, 7-6 (7-2) over Anett Kontaveit i finalen.

(©NTB)