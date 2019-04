Ingen landslagsplass for Skistad

sport

Det kom som en stor overraskelse. Antall utøvere på kvinnelaget blir økt fra ti til tolv, men Skistad er ikke blant dem.

Landslagsledelsen gikk langt i å bekrefte at Skistad i stedet er en del av rekruttlandslaget, som blir presentert senere denne uken.

– Resultatmessig er hun en veldig naturlig del av en sånn gruppe som dette. Vi har sydd sammen et spesialtilpasset opplegg for henne. Hun kommer til å trene en del med dette laget inn mot sesongen, sa landslagstrener Geir Endre Rogn.

– Det ligger mange vurderinger bak dette. Det er sportslig utvikling som er det aller viktigste. Vi vil sy sammen et opplegg som gir henne en best mulig inngang til seniortiden, tilføyde han.

Ville ha eget spintlag

Konnerud-løper Skistad har tatt til orde for at det burde bli opprettet et eget sprintlandslag på kvinnesiden kommende sesong. Det fikk hun ikke gjennomslag for.

Landslagstrenerne Ole Morten Iversen og Geir Andre Rogn har kommet fram til at det er mest hensiktsmessig at landets beste langrennskvinner fortsatt er samlet på ett lag.

Det synet har også Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug forfektet i intervjuer med NTB tidligere i år, og veteranene fikk det altså som de ville.

Bak ligger en tanke om at distanseløperne har mye å lære av sprinterne og motsatt.

Tvillingene gjenforenes

Inn på landslaget foran neste sesong kommer Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng. Sistnevnte blir dermed gjenforent med tvillingsøster Tiril, som var debutant på elitelandslaget i den nylige avsluttede VM-sesongen.

Lotta Udnes Weng har vært på rekruttlandslaget det siste året.

Grong-løper Appelkvist Stenseth har fått sitt gjennombrudd i verdenscupen denne sesongen. 24-åringen ble blant annet nummer fire i fristilssprinten i italienske Cognes rett før Seefeld-VM.

Kathrine Harsem går ut av landslaget.

Bekymret for etterveksten

Ved å øke antall kvinner på elitelandslaget håper langrennsledelsen å bidra til et løft i kampen for å utvikle nye stjerner bak dagens enere Johaug og Østberg.

Avtroppende landslagssjef Vidar Løfshus er blant dem som har uttrykt stor bekymring for etterveksten og den jobben som er gjort fra skiforbundets side på den fronten.

Langrennslandslaget for kvinner vil i 2019/20-sesongen bestå av følgende løpere:

Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Maiken Caspersen Falla, Mari Eide, Tiril Udnes Weng, Ragnhild Haga, Ane Appelkvist Stenseth, Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen.

