Moe forlenger som Molde-trener

sport

Moe tok over Molde i et vikariat da Ole Gunnar Solskjær dro til Manchester. Mandag opplyser serielederne på sine nettsider at Moe har fått fast jobb.

– Det er nå gledelig å kunne presentere Erling som permanent hovedtrener for de neste to årene. Vi har signert en avtale som gjelder ut 2020. Erling har over tid vist at han er en dyktig trener og har gjort en utmerket jobb i klubben. Starten på sesongen har vært god, og vi ser fram til gode prestasjoner i tiden som kommer, sier administrerende direktør i klubben, Øystein Neerland.

(©NTB)